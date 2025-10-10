Meno generali dieta e lotta al woke | il Liberation day dell’esercito Usa preoccupa non poco

Nei giorni scorsi, oltre 800 alti ufficiali delle forze armate statunitensi – compresi quelli operanti in teatri di guerra attivi – convocati dal segretario alla Guerra Pete Hegseth sono confluiti a Quantico per presenziare al cosiddetto “Liberation Day dell’esercito”. L’evento è stato introdotto dal presidente Trump, il quale ha posto l’accento sulla necessità di risvegliare lo “spirito guerriero” dell’esercito, e di temprarlo all’interno dei confini nazionali. “È giunto il momento – ha affermato Trump – di distogliere l’attenzione da Kenya o Somalia, perché c’è un nemico più insidioso fra di noi . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

