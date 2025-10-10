Meloni sceglie il compromesso per tenere saldo il centrodestra
La partita è cominciata, ma il fischio d’inizio non suona come una vittoria per tutti. L’accordo del centrodestra sui candidati alle Regionali del 23 e 24 novembre è il compromesso che salva la facciata ma lascia aperte qualche crepa. Giorgia Meloni ha scelto la stabilità, sacrificando le ambizioni territoriali di FdI pur di tenere insieme . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
