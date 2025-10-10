Meloni | presto in Cdm provvedimento di sistema per le isole minori

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 ott. (askanews) - "Questo governo ha avviato i primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture portuali delle scuole degli edifici pubblici, destinando alle isole minori oltre 100 milioni di euro con appositi bandi che sono stati già espletati. Vogliamo proseguire su questa strada, stiamo già lavorando alla definizione di un nuovo provvedimento di sistema che arriverà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri che prevede ulteriori risorse finanziarie oltre a nuovi interventi concreti per rispondere ai bisogni alle istanze di queste fragili realtà". Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio agli Stati generali delle isole minori marine che si tiene a Lipari (Me). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

meloni presto in cdm provvedimento di sistema per le isole minori

© Quotidiano.net - Meloni: presto in Cdm provvedimento di sistema per le isole minori

In questa notizia si parla di: meloni - presto

Meloni dice perché non vuole che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina: “È troppo presto”

**Mo: Schlein a Meloni, 'presto per Stato Palestina? Rischia di non restare più nulla'**

Schlein: 60.000 morti e per Meloni troppo presto per riconoscere Palestina? Dopo sarà troppo tardi – Il video

Isole minori: Meloni, presto in Cdm provvedimento di sistema con aiuti concreti - "Stiamo gia' lavorando alla definizione di un nuovo provvedimento di sistema che arrivera' nelle prossime settimane in Consiglio dei Ministri, che prevede ul ... Scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

meloni presto cdm provvedimentoMeloni riscrive la legge Draghi: soglia d’Opa al 30%, assemblee in remoto e senza disturbatori, pmi quotate senza voto di lista - Approda mercoledì 8 al Consiglio dei Ministri il primo decreto attuativo della riforma del mercato dei capitali. Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Presto Cdm Provvedimento