Meloni | presto in CdM misure per Isole
17.18 Il governo ha già messo a disposizione per le Isole minori "cento milioni di euro con appositi bandi già espletati" e "un nuovo provvedimento di sistema arriverà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri". Così la premier Meloni nel video messaggio inviato agli Stati Generali delle Isole Minori, a Lipari, annunciando "ulteriori risorse" e nuovi interventi per rispondere ai bisogni di queste "fragili realtà". "Il nostro obiettivo è attribuire il giusto rilievo all'insularità e assicurare risposte concrete ai problemi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: meloni - presto
Meloni dice perché non vuole che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina: “È troppo presto”
**Mo: Schlein a Meloni, 'presto per Stato Palestina? Rischia di non restare più nulla'**
Schlein: 60.000 morti e per Meloni troppo presto per riconoscere Palestina? Dopo sarà troppo tardi – Il video
Nonostante non condivida la presa di posizione sia ideologica che politica della Flottiglia, spero che il collega Marco Croatti stia bene e che torni presto in Italia. Ringrazio il Presidente Mattarella, il Premier Giorgia Meloni i ministri Guido Crosetto ed Antonio T - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Flotilla, #Landini pronto allo #sciopero. #Meloni: "Insistere è irresponsabile" #1ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Palestina #Netanyahu #Gaza #NATO #UE @tg2000it - X Vai su X
Meloni: presto in Cdm provvedimento di sistema per le isole minori - "Questo governo ha avviato i primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture portuali delle scuole degli edifici pubblici, destinando alle isole minori oltre 100 ... Come scrive libero.it
Isole minori: Meloni, presto in Cdm provvedimento di sistema con aiuti concreti -2- - "E' la prima volta che un governo organizza un'iniziativa di questo tipo, interamente dedicata a uno dei m ... Si legge su ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com