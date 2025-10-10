Meloni | presto in CdM misure per Isole

17.18 Il governo ha già messo a disposizione per le Isole minori "cento milioni di euro con appositi bandi già espletati" e "un nuovo provvedimento di sistema arriverà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri". Così la premier Meloni nel video messaggio inviato agli Stati Generali delle Isole Minori, a Lipari, annunciando "ulteriori risorse" e nuovi interventi per rispondere ai bisogni di queste "fragili realtà". "Il nostro obiettivo è attribuire il giusto rilievo all'insularità e assicurare risposte concrete ai problemi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it