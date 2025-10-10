Meloni | Nati per stravolgere i pronostici lo faremo anche in Toscana Finiti i tempi dell’Urss

“Grazie, siete meravigliosi, solo per l’amore che ho per voi, riesco a fare la vita che sto facendo”. Così la premier Giorgia Meloni a Firenze dal palco del comizio finale della campagna elettorale per Alessandro Tomasi presidente. Al suo ingresso nella piazza gremita viene subissata da applausi e da cori “Giorgia, Giorgia”. Meloni a Firenze: Tomasi un candidato del popolo per il cambiamento. “Ci vedete qui uniti in un palco a combattere insieme un’altra volta, fieri di stare uno a fianco all’altro. A differenza di quello che succede nella sinistra in cui si fanno gli accordi di palazzo, ma non hanno il coraggio di farsi vedere insieme. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni: “Nati per stravolgere i pronostici, lo faremo anche in Toscana. Finiti i tempi dell’Urss”

Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: "Nulla è già scritto, noi nati per stravolgere i pronostici" - La presidente del Consiglio al suo ingresso sul palco è stata subissata dagli applausi e dai cori: "Grazie, siete meravigliosi, solo per l'amore che ho per voi, riesco a fare la vita che sto facendo"

