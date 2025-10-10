Meloni | Italia non fa ruota scorta a nessuno a sinistra non va giù

Roma, 10 ott. (askanews) – “L’Italia con noi è tornata l’Italia, seria e credibile. Non abbiamo fatto dei miracoli, il merito è dei nostri cittadini, delle nostre imprese” e alla sinistra “non gli va giù che siamo rispettati e richiesti, non gli va giù che siamo rispettati perché difendiamo gli interessi della nazione”, perchè loro pensavano che “il massimo a cui l’Italia poteva ambire era fare il junior partner di Francia e Germania, la ruota di scorta. Noi governiamo una nazione di primo piano e una nazione di primo piano non fa la ruota di scorta. Non gli va giù che stiamo dimostrando che si poteva fare in un altro modo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it