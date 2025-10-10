Meloni in Egitto per firma accordo a Gaza Mattarella in Estonia

Giorgia Meloni lunedì sarà presente in Egitto alla firma dell’accordo per Gaza. Soddisfazione per l’accordo da parte di tutti i partiti e del Presidente Mattarella, che si trova in visita in Estonia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni in Egitto per firma accordo a Gaza. Mattarella in Estonia

