Meloni | Hamas non firma la pace per Landini Albanese o Greta C’è una persona da ringraziare | Trump

Un palco gremito, applausi scanditi e toni da comizio di fine campagna. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi, ha scelto di intrecciare politica interna e scenario internazionale, commentando l’accordo di pace raggiunto in Medio Oriente. « Hamas non firma la pace per Landini, né per Albanese che insulta la Segre, né per Greta con la Flotilla », ha dichiarato la presidente del Consiglio, scandendo le parole davanti alla platea. « C’è una persona da ringraziare: Trump, presidente degli Stati Uniti, repubblicano », ha aggiunto, suscitando un lungo applauso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni: “Hamas non firma la pace per Landini, Albanese o Greta. C’è una persona da ringraziare: Trump”

In questa notizia si parla di: meloni - hamas

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

Meloni: «L'Italia sarà in prima linea per la ricostruzione. Hamas non abbia alcun ruolo»

Gaza, Meloni sente Abu Mazen: “Hamas deve liberare gli ostaggi, la situazione è inaccettabile”

#Tg2000 - #Gaza, #Italia in campo per aiuti. #Meloni: faremo la nostra parte #9ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Accordo #Israele #Ostaggi #Hamas #Palestina #StrisciadiGaza #Netanyahu #Trump - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Meloni: “Nessun ruolo ad Hamas e riforma dell’Associazione nazionale palestinese” - X Vai su X

Giorgia Meloni è stata invitata in Egitto alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas - Giorgia Meloni è stata invitata in Egitto alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas: lo ha riferito Antonio Tajani ... Da notizie.it

Meloni alla firma della pace, Italia in campo - Il governo italiano brinda ai passi decisivi del piano per Gaza ed è al lavoro per avere un ruolo nel processo di pace. Si legge su ansa.it