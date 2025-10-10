Meloni chiude la campagna elettorale in Toscana | Sinistra scarsa a governare

AGI - "I salari aumentano, abbiamo il record di occupazione". Cosi' la premier Giorgia Meloni, intervenendo al comizio elettorale del centrodestra a Firenze a sostegno di Alessandro Tomasi. "Abbiamo riformato il fisco, abbiamo fatto il record nel recupero dell'evasione fiscale. Abbiamo rafforzato il potere d'acquisto. Oggi il Mezzogiorno è una locomotiva", aggiunge. Problemi risolti? "No, ma va meglio. Ce lo dice il consenso degli italiani. Lo vede anche la sinistra che sta tirando fuori una rabbia crescente. Machiavelli diceva che la rabbia nasce dall'odio o dalla paura. Qui nasce dalla paura. 🔗 Leggi su Agi.it

