Meloni chiude la campagna elettorale in Toscana | Sinistra scarsa a governare
AGI - "I salari aumentano, abbiamo il record di occupazione". Cosi' la premier Giorgia Meloni, intervenendo al comizio elettorale del centrodestra a Firenze a sostegno di Alessandro Tomasi. "Abbiamo riformato il fisco, abbiamo fatto il record nel recupero dell'evasione fiscale. Abbiamo rafforzato il potere d'acquisto. Oggi il Mezzogiorno è una locomotiva", aggiunge. Problemi risolti? "No, ma va meglio. Ce lo dice il consenso degli italiani. Lo vede anche la sinistra che sta tirando fuori una rabbia crescente. Machiavelli diceva che la rabbia nasce dall'odio o dalla paura. Qui nasce dalla paura. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: meloni - chiude
Grimaldi (Avs) a Fanpage: “Turismo degli italiani è mordi e fuggi, Meloni chiude gli occhi davanti al lavoro povero”
Al via il Meeting di Rimini, apre Draghi, chiude Giorgia Meloni. Il messaggio del Papa: “La pace sia concreta”
Apre Draghi, chiude Meloni: il meeting che parla d'Italia
Regionali in Toscana, si chiude la campagna elettorale: attesa per Meloni. Conte e Giani: «Insieme 5 anni» - X Vai su X
Meloni chiude la campagna elettorale di Tomasi | Elezioni FIRENZE - facebook.com Vai su Facebook
Casa Riformista chiude in piazza Strozzi. Renzi sprona Giani e punge la Meloni - L’ex premier: “Spero che in Toscana possiamo essere la seconda lista della coalizione dopo il Pd” ... Si legge su firenzetoday.it
Chiusura della campagna elettorale, Firenze palcoscenico nazionale: città blindata per l'arrivo di Giorgia Meloni - La premier, Conte, Salvini, Tajani e Renzi oggi nel capoluogo toscano per l’ultimo sprint elettorale. Secondo lanazione.it