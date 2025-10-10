Meloni attacca dal palco di Firenze | La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas | Video

“La sinistra non è riuscita a votare la mozione” sul piano Trump in Parlamento. “Dopodiché è successo che ha detto di sì anche Hamas. Per cui la sinistra italiana è più fondamentalista anche di Hamas. Sono più estremisti degli estremisti, prigionieri di un radicalismo ideologico “. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Toscana. “Ma quale campo largo, questo è un Leoncavallo largo “, ha aggiunto. La presidente del Consiglio si è presentata insieme a Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani in piazza San Lorenzo a Firenze per spingere Alessandro Tomasi nella corsa per la Regione Toscana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

