Meloni attacca dal palco di Firenze | La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas | Video

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La sinistra non è riuscita a votare la mozione” sul piano Trump in Parlamento. “Dopodiché è successo che ha detto di sì anche Hamas. Per cui la sinistra italiana è più fondamentalista anche di Hamas. Sono più estremisti degli estremisti, prigionieri di un radicalismo ideologico “. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Toscana. “Ma quale campo largo, questo è un Leoncavallo largo “, ha aggiunto. La presidente del Consiglio si è presentata insieme a Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani in piazza San Lorenzo a Firenze per spingere Alessandro Tomasi nella corsa per la Regione Toscana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

meloni attacca dal palco di firenze la sinistra italiana 232 pi249 fondamentalista di hamas video

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni attacca dal palco di Firenze: “La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas” | Video

In questa notizia si parla di: meloni - attacca

L’emendamento con cui il governo Meloni attacca ancora i diritti dei lavoratori

Elly Schlein, la figuraccia su Borsellino: attacca Meloni

Sala attacca Marcora per il fotomontaggio in divisa da galeotto: «Ho segnalato il gesto a Meloni e La Russa»

meloni attacca palco firenzeRegionali in Toscana, Meloni attacca Francesca Albanese e Greta Thunberg: “Pace grazie a Trump, non a loro” - I leader di centrodestra si sono riuniti in piazza San Lorenzo a Firenze per sostenere il candidato Alessandro Tomasi alle regionali in Toscana ... fanpage.it scrive

meloni attacca palco firenzeMeloni a Firenze, "la sinistra è più fondamentalista di Hamas" - Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Attacca Palco Firenze