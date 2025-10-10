Meloni attacca dal palco di Firenze | La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas | Video
“La sinistra non è riuscita a votare la mozione” sul piano Trump in Parlamento. “Dopodiché è successo che ha detto di sì anche Hamas. Per cui la sinistra italiana è più fondamentalista anche di Hamas. Sono più estremisti degli estremisti, prigionieri di un radicalismo ideologico “. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Toscana. “Ma quale campo largo, questo è un Leoncavallo largo “, ha aggiunto. La presidente del Consiglio si è presentata insieme a Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani in piazza San Lorenzo a Firenze per spingere Alessandro Tomasi nella corsa per la Regione Toscana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: meloni - attacca
L’emendamento con cui il governo Meloni attacca ancora i diritti dei lavoratori
Elly Schlein, la figuraccia su Borsellino: attacca Meloni
Sala attacca Marcora per il fotomontaggio in divisa da galeotto: «Ho segnalato il gesto a Meloni e La Russa»
MoVimento 5 Stelle Lazio. . Meloni parla solo alla sua parte e attacca chi non la sostiene. Un vero Presidente dovrebbe rappresentare e unire tutto il Paese. Ne ha parlato il nostro Valerio Novelli Consigliere Regione Lazio a “Quinta Frequenza” la trasmission - facebook.com Vai su Facebook
#tagada Chiara Gribaudo attacca Giorgia Meloni per le sue dichiarazioni sul clima politico e le violenze nelle manifestazioni - X Vai su X
Regionali in Toscana, Meloni attacca Francesca Albanese e Greta Thunberg: “Pace grazie a Trump, non a loro” - I leader di centrodestra si sono riuniti in piazza San Lorenzo a Firenze per sostenere il candidato Alessandro Tomasi alle regionali in Toscana ... fanpage.it scrive
Meloni a Firenze, "la sinistra è più fondamentalista di Hamas" - Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani. Da ansa.it