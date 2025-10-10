Mellone e la mancata scalata al centrodestra pugliese | Resto sindaco di Nardò

NARDO’ – La “scalata” alla candidatura a presidente della Regione Puglia per il centrodestra è ufficialmente naufragata, nonostante l’impostazione di “rottura” di uno schema classico e l’idea narrativa di porsi un po’ Davide pronto a sconfiggere Golia, un po’ mediano d’assalto con “grinta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: mellone - mancata

Morto il figlio 17enne dell’attore e cantante Genny Mellone. Un video riapre il caso. Borrelli (Avs): "vicenda da approfondire. Se non è stato un incidente i familiari hanno il diritto di saperlo" Andrea Mellone figlio del cantante Gennaro Mellone morì nel febbraio - facebook.com Vai su Facebook

Mellone e la mancata “scalata” al centrodestra pugliese: “Resto sindaco di Nardò” - Il primo cittadino che si era lanciato in una corsa alla candidatura alla presidenza regionale non ha avuto l’appoggio piena della coalizione ma assicura aiuto a Lobuono: “Ringrazio Marti e Durigon. Si legge su lecceprima.it

Centrodestra, un’altra fumata nera. Caso Mellone: cerca posto con Lupi - Il centrodestra, già in forte ritardo rispetto al fronte avversario, non ha ancora trovato l’accordo. Segnala quotidianodipuglia.it