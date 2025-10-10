Melania Trump | stabilito un canale di comunicazione con Putin
Milano, 10 ott. (askanews) - La first lady Usa Melania Trump ha affermato di aver stabilito un "canale di comunicazione" con il presidente russo Vladimir Putin sui bambini ucraini e di essere in trattative con lui per rimpatriare i bambini rimasti coinvolti nella guerra in Ucraina e che alcuni sono stati restituiti alle loro famiglie, mentre altri saranno presto riuniti. La first lady ha aggiunto che Putin aveva risposto alla sua lettera all'inizio di quest'anno e che rimane una linea di comunicazione aperta. Melania ha espresso la speranza che la pace tra Russia e Ucraina arrivi presto, cominciando proprio dal ritorno di questi bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
