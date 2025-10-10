Melania Trump | Putin ha risposto a mia lettera aperto canale ricongiungimento bambini ucraini – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 10 ottobre 2025 “Molte cose sono successe da quando il Presidente Putin ha ricevuto la mia lettera lo scorso agosto. Mi ha risposto per iscritto, manifestando la sua disponibilità a interagire direttamente con me e illustrando i dettagli riguardanti i bambini ucraini residenti in Russia. Da allora, il Presidente Putin e io abbiamo mantenuto un canale di comunicazione aperto riguardo al benessere di questi bambini. Negli ultimi tre mesi, entrambe le parti hanno partecipato a diversi incontri e telefonate riservate, il tutto in buona fede. Abbiamo concordato di collaborare reciprocamente per il bene di tutte le persone coinvolte in questa guerra. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: melania - trump
Il trench, il cappello, il vestito giallo: Melania Trump attira l’attenzione a Londra
Trump-Epstein, intrecci e misteri: quei sette voli di Donald a bordo del Lolita Express (e la volta in cui conobbe Melania)
Melania Trump e i consigli all’orecchio di The Donald: c’è lei dietro l’apertura a Kiev?
Melania Trump: "Canale aperto con Putin", a casa 8 bambini ucraini #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/10/10/melania-trump-canale-aperto-con-putin-a-casa-8-bambini-ucraini_16a78dc8-ad1f-4b16-ace8-e188472dddab.html… - X Vai su X
#MelaniaTrump : aperto canale con #Putin per ritorno dei bambini ucraini - #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Melania Trump: Putin ha risposto a mia lettera, aperto canale ricongiungimento bambini ucraini - Mi ha risposto per iscritto, manifestando la sua disponibilità a interagire direttamente con me e i ... Riporta ilgiornale.it
Ucraina, Melania Trump: 'Su bimbi ucraini canale diretto con Putin' - C'é un "canale diretto" aperto tra Melania Trump e Vladimir Putin che ha già portato nelle ultime 24 ore al rimpatrio di otto bambini ucraini rapiti in Russia. Scrive ansa.it