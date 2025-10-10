Melania Trump | Putin ha risposto a mia lettera aperto canale ricongiungimento bambini ucraini – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 10 ottobre 2025 “Molte cose sono successe da quando il Presidente Putin ha ricevuto la mia lettera lo scorso agosto. Mi ha risposto per iscritto, manifestando la sua disponibilità a interagire direttamente con me e illustrando i dettagli riguardanti i bambini ucraini residenti in Russia. Da allora, il Presidente Putin e io abbiamo mantenuto un canale di comunicazione aperto riguardo al benessere di questi bambini. Negli ultimi tre mesi, entrambe le parti hanno partecipato a diversi incontri e telefonate riservate, il tutto in buona fede. Abbiamo concordato di collaborare reciprocamente per il bene di tutte le persone coinvolte in questa guerra. 🔗 Leggi su Open.online