Melania Trump parla alla nazione | Lavoriamo con Mosca per i bambini ucraini

Roma, 10 ottobre 2025 – "Stiamo lavorando con la Russia per far riunire i bambini ucraini con i loro genitori". Ha esordito così la first lady Melania Trump nel suo annunciato discorso alla nazione, sottolineando che otto bambini sono stati riuniti con le loro famiglie. Che Melania avrebbe tenuto un discorso alla nazione è stato annunciato sull’account ufficiale sui social della first lady, senza che venisse anticipato l'argomento. Ieri l'annuncio dell'imminente uscita del documentario "Melania", prodotto da Amazon Mgs Studios. "Melania" racconta la vita della first lady nei venti giorni che anticipano il ritorno di Trump alla Casa Bianca da presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

