Melania Trump sbarca al cinema. Il documentario sulla First Lady americana, intitolato solo Melania e prodotto da Amazon MGM Studios che ha sborsato 40 milioni di dollari per i diritti, uscirà in sala il 30 gennaio 2026. In un secondo momento, ancora non specificato, sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video a livello globale sotto forma di una serie in tre puntate. Parallelamente, la casa di produzione statunitense ha pubblicato sui propri canali social la prima immagine di Melania Trump, immortalata mentre guarda fuori dal finestrino di un suv su quella che sembra una pista di atterraggio aeroportuale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Melania Trump, annunciata la data di uscita del documentario

