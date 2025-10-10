Meghan Markle e Kate Middleton finalmente unite contro l’AI e gli smartphone

Dopo anni di tensioni e frecciatine a distanza, Meghan Markle e Kate Middleton sembrano finalmente d’accordo su qualcosa. Seppur a migliaia di chilometri di distanza, le due donne più osservate della Royal Family britannica si ritrovano unite, almeno nel pensiero, su un tema cruciale: proteggere i bambini dai rischi della tecnologia, dell’AI e degli smartphone. Meghan Markle: sensualità e consapevolezza al gala di New York. Harry e Meghan a New York Negli Stati Uniti, Meghan Markle ha partecipato insieme al principe Harry al gala Project Healthy Minds, dove la coppia ha annunciato una nuova partnership per tutelare i minori dai pericoli dell’intelligenza artificiale e del mondo digitale. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

