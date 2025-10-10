Meghan Markle dopo la figuraccia cambia look ed esce con Harry ma lui non è convinto

Meghan Markle e Harry si sono mostrati nuovamente insieme in un’uscita pubblica, dopo tante e discusse apparizioni in solitaria. La coppia è voltata a New York dove è stata premiata per il suo impegno umanitario durante il gala del Project Healthy Minds. La Duchessa del Sussex ha indossato un look Armani, riscattandosi dalla figuraccia a Parigi ed è sembrata pendere dalle labbra del marito, così premuroso verso di lei. Anche se molti sono stati i momenti d’ombra. Meghan Markle, il look Armani la riscatta dalla figuraccia. Meghan Markle è tornata di nuovo in pubblico dopo essere stata recentemente travolta dalle critiche. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle dopo la figuraccia cambia look ed esce con Harry ma lui non è convinto

