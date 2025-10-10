Mega terreno trasformato in discarica e dato alle fiamme | chiesti 15 rinvii a giudizio

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vecchie masserizie, mobili, elettrodomestici, plastiche, ferro e migliaia di dispositivi elettronici: 15 persone sono accusate di aver trasformato un terreno di contrada Serraferlicchio, nei pressi di Fontanelle, in una discarica abusiva dove i rifiuti venivano poi dati alle fiamme."Hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mega - terreno

Terreno trasformato in discarica,denunciato 69enne di Andria - Un terreno agricolo esteso per tremila metri quadrati trasformato in discarica abusiva in cui sarebbero stati smaltiti illecitamente diversi tipi di rifiuti. Segnala ansa.it

mega terreno trasformato discaricaDiscarica abusiva con 600 metri cubi di rifiuti: sotto sequestro un’area di 25mila metri quadri. Il terreno in passato era occupato da una fonderia - 000 metri quadrati di superficie sotto sequestro e circa 600 metri cubi di rifiuti speciali, anche pericolosi, accatastati senza alcuna autorizzazione. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Mega Terreno Trasformato Discarica