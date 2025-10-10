Mega terreno trasformato in discarica e dato alle fiamme | chiesti 15 rinvii a giudizio
Vecchie masserizie, mobili, elettrodomestici, plastiche, ferro e migliaia di dispositivi elettronici: 15 persone sono accusate di aver trasformato un terreno di contrada Serraferlicchio, nei pressi di Fontanelle, in una discarica abusiva dove i rifiuti venivano poi dati alle fiamme."Hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
