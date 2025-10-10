Medvedev continua lo show a Shanghai | Puoi farmi togliere la maglia dalla raccattapalle Poi interviene il supervisor con un’espressione eloquente

Daniil Medvedev sta dando il meglio di sé a Shanghai. Galvanizzato dall’assenza di Sinner (ritiratosi al secondo turno) e Alcaraz, il russo sta giocando bene e ha anche dichiarato che “Shanghai è la città migliore del mondo”, prendendo in giro tutti sulle condizioni climatiche. Adesso ne ha fatta un’altra nel match contro Tien, poi vinto in tre set: durante un cambio campo, Medvedev ha chiesto l’intervento del fisioterapista per i crampi. Un’occasione anche per riposarsi, rinfrescarsi e cambiare la maglietta, piena di sudore visto l’altissimo tasso d’umidità. Dopo un tentativo non troppo convinto di toglierla, Medvedev ha fatto una richiesta particolare al giudice di sedia: “Scusa, posso chiedere alla raccattapalle di togliermi la maglietta? Ho i crampi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

