Medvedev continua lo show a Shanghai | Puoi farmi togliere la maglia dalla raccattapalle Poi interviene il supervisor con un’espressione eloquente

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniil Medvedev sta dando il meglio di sé a Shanghai. Galvanizzato dall’assenza di Sinner (ritiratosi al secondo turno) e Alcaraz, il russo sta giocando bene e ha anche dichiarato che “Shanghai è la città migliore del mondo”, prendendo in giro tutti sulle condizioni climatiche. Adesso ne ha fatta un’altra nel match contro Tien, poi vinto in tre set: durante un cambio campo, Medvedev ha chiesto l’intervento del fisioterapista per i crampi. Un’occasione anche per riposarsi, rinfrescarsi e cambiare la maglietta, piena di sudore visto l’altissimo tasso d’umidità. Dopo un tentativo non troppo convinto di toglierla, Medvedev ha fatto una richiesta particolare al giudice di sedia: “Scusa, posso chiedere alla raccattapalle di togliermi la maglietta? Ho i crampi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

medvedev continua lo show a shanghai puoi farmi togliere la maglia dalla raccattapalle poi interviene il supervisor con un8217espressione eloquente

© Ilfattoquotidiano.it - Medvedev continua lo show a Shanghai: “Puoi farmi togliere la maglia dalla raccattapalle”. Poi interviene il supervisor con un’espressione eloquente

In questa notizia si parla di: medvedev - continua

Masters 1000 Toronto 2025, continua la crisi di Daniil Medvedev: eliminato al terzo turno da Popyrin

ATP Shanghai 2025, continua la corsa di Rinderknech. Avanzano De Minaur e Medvedev

medvedev continua show shanghaiDiretta Atp Shanghai 2025/ Medvedev De Minaur streaming video tv: si completano i quarti! (oggi 10 ottobre) - Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: con Rinderknech Auger- Segnala ilsussidiario.net

medvedev continua show shanghaiDIRETTA ATP SHANGHAI 2025/ Medvedev è l’ultimo ai quarti: vinta una grande battaglia contro Tien! (8 ottobre) - Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: Lorenzo Musetti perde nettamente contro Félix Auger- Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Medvedev Continua Show Shanghai