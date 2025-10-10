MedioEtruria a Creti? Il comitato Sava risponde a Salvini
“Medio Etruria a Creti? Non sarebbe la prima volta che tecnici e pubblica amministrazione in genere, compiono gravi errori per inettitudine, incompetenza e coartazione.”Il comitato Sava per la stazione Alta Velocità a Rigutino, attraverso il segretario Domenico Alberti, risponde alle parole. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Il Comitato Sava riapre la petizione - Arezzo, 2 ottobre 2024 – Il Comitato SAVA riapre ufficialmente la petizione dopo la dichiarazione del Ministro Salvini che ha domandato il progetto di fattibilità della Medioetruria a Creti. Secondo lanazione.it
Comitato Sava: “2025 ragioni per dire Si a Medioetruria" - “Auspico interventi concreti da parte di figure come Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Ghinelli e giovani emergenti, affinché si dia priorità a opere strategiche per il rilancio economico e sociale” ... Si legge su lanazione.it