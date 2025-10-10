Medio Oriente Foligno celebra l' accordo con le bandiere di Usa Israele e Palestina
Le bandiere di Stati Uniti, Israele e Palestina sventolano dal palazzo comunale di Foligno. "Ci sono giornate destinate a entrare nella storia e oggi è indiscutibilmente una di quelle. Grazie al fondamentale e decisivo impegno del Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, che ha.
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra
