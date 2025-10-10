Medico massese bloccato in Israele Lorenzo detenuto in carcere a Ketziot i legali di Adalah pronti a fare ricorso

Massa, 10 ottobre 2025 – Sono ore di particolare ansia per i familiari dei 145 partecipanti della Freedom Flotilla Coalition e della Thousand Madleens to Gaza, le cui imbarcazioni sono state intercettate illegalmente in acque internazionali dalla marina israeliana, mentre si dirigevano verso Gaza nelle prime ore di mercoledì. Tra di loro anche il medico neurologo massese, Lorenzo Bresciani di 29 anni, che mercoledì, dai suoi canali social, aveva lanciato l’allarme, a bordo di una delle imbarcazioni intercettate a largo di Gaza dall’esercito israeliano. L’accusa sarebbe immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medico massese bloccato in Israele. “Lorenzo detenuto in carcere a Ketziot, i legali di Adalah pronti a fare ricorso”

