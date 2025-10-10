Medicina in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco | Corretta terapia è svolta

I cardiologi ospedalieri Anmco a Roma fanno il punto su innovazioni e strategie cliniche Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Lo scompenso cardiaco è una patologia cronica in forte aumento che registra 800mila casi nel nostro Paese e rappresenta a livello mondiale la principale causa di ospedal.

