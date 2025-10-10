Medici la Simi a Rimini | serve riforma per cronici e territorio

Rimini, 10 ott. (askanews) - La medicina interna si interroga sul suo futuro e rilancia: servono nuovi modelli per gestire i pazienti cronici, che oggi rappresentano oltre un milione di ricoveri l'anno. Al centro del 126° Congresso della Società Italiana di Medicina Interna (Simi), il tema dell'integrazione tra ospedale e territorio, ma anche quello dell'emotività nella relazione di cura e della sostenibilità ambientale del sistema sanitario. Come spiega Nicola Montano, presidente della Simi. "Certamente ci vorrebbero più risorse, ma non è solo un problema di risorse, è un sistema che va riformato, cioè non può essere mantenuto così mettendoci solamente le risorse economiche perché non funziona, ma è tutto il percorso del paziente, quindi la nostra attività deve essere ristrutturata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Medici, la Simi a Rimini: serve riforma per cronici e territorio

Oggi insieme alla SIMI (med interna) abbiamo organizzato una conferenza “la Medicina Interna tra ospedale, territorio e governo del percorso assistenziale”. Un’occasione di confronto sul ruolo strategico della Med Interna nella gestione integrata dei pazienti - X Vai su X

Si è tenuta oggi alla Camera dei deputati la conferenza stampa “Integrare per curare: la Medicina Interna tra ospedale, territorio e governo del percorso assistenziale”, promossa dall’On. Luciano Ciocchetti e organizzata da SIMI. L’incontro ha posto al centro il - facebook.com Vai su Facebook

