Medici la Simi a Rimini | serve riforma per cronici e territorio

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 10 ott. (askanews) - La medicina interna si interroga sul suo futuro e rilancia: servono nuovi modelli per gestire i pazienti cronici, che oggi rappresentano oltre un milione di ricoveri l'anno. Al centro del 126° Congresso della Società Italiana di Medicina Interna (Simi), il tema dell'integrazione tra ospedale e territorio, ma anche quello dell'emotività nella relazione di cura e della sostenibilità ambientale del sistema sanitario. Come spiega Nicola Montano, presidente della Simi. "Certamente ci vorrebbero più risorse, ma non è solo un problema di risorse, è un sistema che va riformato, cioè non può essere mantenuto così mettendoci solamente le risorse economiche perché non funziona, ma è tutto il percorso del paziente, quindi la nostra attività deve essere ristrutturata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

