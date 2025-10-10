Medici di base sotto attacco | a rischio i dati sensibili di centinaia di pazienti

Leccotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco informatico ha compromesso "Paziente consapevole", piattaforma privata utilizzata dai medici di base lombardi per le prescrizioni sanitarie. Centinaia di cittadini hanno ricevuto email con richieste di pagamento per presunte prestazioni arretrate, elaborate utilizzando dati reali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: medici - base

Emergenza medici di base, 1.500 cittadini senza assistenza: arriva l’ambulatorio temporaneo

Medici di base, servirà la specializzazione. Ok allo scudo penale

"Medici di base al completo, cittadini lasciati senza risposte"

medici base sotto attaccoMedici di base sotto attacco: a rischio i dati sensibili di centinaia di pazienti - Colpito il portale "Paziente consapevole" utilizzato dai medici di base. leccotoday.it scrive

Maxi attacco hacker alla piattaforma dei medici di base (con la richiesta di pagamento di visite arretrate): "No furti di dati" - La presunta frode a seguito di mail provenienti da una presunta società di recupero crediti che chiede il pagamento di importi per prestazioni o visite arretrate ... Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Medici Base Sotto Attacco