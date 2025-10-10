Medici di base sotto attacco | a rischio i dati sensibili di centinaia di pazienti
Un attacco informatico ha compromesso "Paziente consapevole", piattaforma privata utilizzata dai medici di base lombardi per le prescrizioni sanitarie. Centinaia di cittadini hanno ricevuto email con richieste di pagamento per presunte prestazioni arretrate, elaborate utilizzando dati reali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
