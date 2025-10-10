Me l’ha detto un carabiniere Garlasco spunta una nuova intercettazione a Andrea Sempio
Una nuova svolta scuote l’inchiesta collegata al caso di Garlasco, a distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi. L’8 febbraio 2017, Andrea Sempio — amico di Marco Poggi e a lungo indagato per l’omicidio della giovane — avrebbe pronunciato parole che oggi tornano a galla in un contesto ancora più delicato. “M’ha chiamato qua un Maresciallo dei Carabinieri che mi dice: io so che lei aveva già parlato con l’altro, con Sapone. E mi fa: io dovrei passare lì tra mezz’oretta perché devo farle alcune domande”, affermava Sempio in un discorso con i suoi legali. Si tratta di un’intercettazione registrata due giorni prima dell’interrogatorio previsto a Pavia nell’ambito della prima inchiesta che lo vedeva coinvolto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: detto - carabiniere
Andrea Sempio e l’intercettazione prima del verbale 2017: “Chiamato da un carabiniere, mi ha detto che deve farmi alcune domande”
Mattino 5. . "Se un carabiniere inquina la scena va detto e scritto" L'avvocato De Rensis sulla scena del crimine di #Garlasco #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Sempio e la "strana" telefonata con il carabiniere Sapone prima del verbale 2017: i movimenti anomali sul conto dell'ex luogotenente - Due giorni prima dell'interrogatorio di Andrea Sempio nella prima inchiesta a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo msn.com
Garlasco, il mistero dei suicidi/ L’ex Carabiniere: “Non c’era nessun collegamento con Chiara Poggi” - Garlasco, a Storie Italiane il mistro dei suicidi: secondo un'ex carabiniere non c'è nessun collegamento con l'omicidio di Chiara Poggi ... Segnala ilsussidiario.net