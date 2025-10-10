Me l’ha detto un carabiniere Garlasco spunta una nuova intercettazione a Andrea Sempio

Una nuova svolta scuote l’inchiesta collegata al caso di Garlasco, a distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi. L’8 febbraio 2017, Andrea Sempio — amico di Marco Poggi e a lungo indagato per l’omicidio della giovane — avrebbe pronunciato parole che oggi tornano a galla in un contesto ancora più delicato. “M’ha chiamato qua un Maresciallo dei Carabinieri che mi dice: io so che lei aveva già parlato con l’altro, con Sapone. E mi fa: io dovrei passare lì tra mezz’oretta perché devo farle alcune domande”, affermava Sempio in un discorso con i suoi legali. Si tratta di un’intercettazione registrata due giorni prima dell’interrogatorio previsto a Pavia nell’ambito della prima inchiesta che lo vedeva coinvolto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it