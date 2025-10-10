McTominay il Daily Record | Spesso un talismano ma contro la Grecia per un’ora è stato invisibile
La Scozia ieri ha vinto 3-1 contro la Grecia nel match di qualificazione ai Mondiali 2026. I due calciatori del Napoli, Scott McTominay e Billy Gilmour, sono entrambi scesi in campo. L’ex United ha giocato tutti e 90 minuti di gara, mentre Gilmour è entrato al 57esimo. I voti a McTominay e Gilmour in Scozia-Grecia. Il Daily Record ha dato voto 6 alla prestazione di McTominay, motivando: “Spesso è un talismano, ma questa volta è stato l’uomo invisibile per un’ora. E’ stato più pericoloso nell’ultima parte di gara”. Gilmour, invece, ha ricevuto 7 come valutazione: “È riuscito a dare ritmo e aiutare nella manovra del gioco a favore della Scozia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
