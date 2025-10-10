Il futuro di Weston McKennie alla Juventus sembra ormai scritto. Dopo mesi di trattative infruttuose, le strade tra il centrocampista statunitense e il club bianconero sono destinate a separarsi. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, non esiste al momento alcuna base per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2026, e la società non sembra intenzionata a rilanciare. Il rischio di un addio a parametro zero è dunque concreto. McKennie, rilanciato nella scorsa stagione e divenuto un jolly prezioso nel centrocampo di Igor Tudor, si prepara a lasciare Torino tra la prossima estate e l’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - McKennie verso l’addio alla Juve: nessun accordo per il rinnovo, la MLS pronta ad accoglierlo