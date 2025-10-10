McKennie verso l’addio alla Juve | nessun accordo per il rinnovo la MLS pronta ad accoglierlo
Il futuro di Weston McKennie alla Juventus sembra ormai scritto. Dopo mesi di trattative infruttuose, le strade tra il centrocampista statunitense e il club bianconero sono destinate a separarsi. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, non esiste al momento alcuna base per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2026, e la società non sembra intenzionata a rilanciare. Il rischio di un addio a parametro zero è dunque concreto. McKennie, rilanciato nella scorsa stagione e divenuto un jolly prezioso nel centrocampo di Igor Tudor, si prepara a lasciare Torino tra la prossima estate e l’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: mckennie - verso
McKennie Juve: rinnovo in fase di stallo, si va verso questa direzione per il futuro. La rivelazione è netta sull’americano!
Tuttosport – Kalulu presenta Zhegrova, McKennie show, speranza Conceicao: Juve serena verso l’Inter
Allenamento Juve, bianconeri in campo verso l’Atalanta: dal saluto di Zhegrova al solito McKennie – VIDEO
33° - Palla pericolosissima messa dentro da #Kalulu, per nostra fortuna #McKennie al momento di punirci scivola bananosamente come nelle vecchie care comiche di una volta; sugli sviluppi pasticciamo un po' ma #Locatelli sparacchia verso il Lingotto. #Juv - X Vai su X
Verso #Juventus #Milan La difesa bianconera dovrebbe essere composta da #Kalulu, #Gatti e #Kelly; a centrocampo la coppia formata da #Locatelli e #McKennie (avanti su #Thuram, che potrebbe partire dalla panchina). #Vlahovic in leggero vantaggio su # - facebook.com Vai su Facebook
Espressioni razziste verso McKennie dopo Juve-Parma, i bianconeri applicano il “Gradimento” per tre tifosi - Parma, il club bianconero ha deciso di applicare il “Gradimento” per dei tifosi emiliani A poco più di un mese di distanza dalla sfida tra Juventus e Parma, ... Secondo gianlucadimarzio.com
McKennie ancora titolare? Tudor pronto ad affidargli quel delicato ruolo: novità importanti verso Juve Milan di domani - Il texano torna in mediana per l’emergenza: sarà lui ad affiancare Locatelli nel cuore del centrocampo bianconero L’emergenza chiama, il jolly risponde. Da juventusnews24.com