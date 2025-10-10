McKennie Juventus il futuro dell’americano è ormai segnato | sarà addio a parametro zero? Svelato l’interesse di due club | e spunta un retroscena sul mancato rinnovo I dettagli
McKennie Juventus, il futuro dell’americano è ormai segnato: tutte le ultime novità sul centrocampista. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus sembra segnato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il centrocampista americano è pronto a lasciare il club bianconero nei prossimi mesi. Con il contratto in scadenza a giugno 2026 e nessun accordo per il rinnovo, si profila un addio a parametro zero, con la MLS come destinazione più probabile. La rottura tra il giocatore e la società sul prolungamento del contratto è ormai un dato di fatto. “Al momento non c’è alcun accordo per estenderlo”, conferma Schira, sottolineando come le parti siano lontane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
