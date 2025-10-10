McKennie Juve non è da escludere questo scenario in vista del Como! Tudor ci sta pensando in maniera concreta | i dettagli

McKennie Juve, il texano torna dal lungo viaggio con la nazionale: il tecnico potrebbe risparmiarlo a Como per averlo al top in Champions. Una sosta per le nazionali che, se da un lato permette di recuperare energie e infortunati, dall’altro crea sempre qualche grattacapo. In casa Juventus, a tenere banco in vista della ripresa del campionato sono le condizioni di Jonathan David e Weston McKennie. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due giocatori, di ritorno dai rispettivi impegni con Canada e Stati Uniti, potrebbero essere risparmiati da Igor Tudor nella trasferta di Como. McKennie Juve: gestione post-nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

