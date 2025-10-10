Mbappé vs Yamal, chi è il più forte? Il parere di Pau Cubarsi: «Uno lo affronto nel Clasico, l’altro ogni giorno in allenamento e posso dirvi questo.» Pau Cubarsi, giovane e promettente difensore centrale del Barcellona, si trova di fronte a una sfida quotidiana e a una che si presenta nei momenti più importanti. Se . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mbappé vs Yamal, chi è il più migliore? Pau Cubarsi sicuro: «Uno lo affronto nel Clasico, l’altro ogni giorno in allenamento…»