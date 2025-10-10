Mbappe segna ma poi se ne va zoppicando mentre i Bleus si lanciano verso la vittoria di routine

Justcalcio.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-10 23:17:00 Giorni caldissimi in redazione! Kylian Mbappe si è avvicinato al record di gol di tutti i tempi della Francia e i Bleus hanno fatto un passo da gigante verso la qualificazione alla Coppa del Mondo con una vittoria di routine contro l’Azerbaigian stasera. Mbappe ha iniziato la serata con cinque gol sotto il record di 57 di Olivier Giroud, ma si è avvicinato di un altro gol dopo aver aperto le marcature al Parc des Princes. Adrien Rabiot ha aggiunto un secondo e il richiamato Florian Thauvin un brillante terzo finale per la squadra di Didier Deschamps, che ora è a cinque punti di vantaggio dall’Ucraina, seconda in classifica, in testa al Gruppo D e sulla buona strada per assicurarsi un posto negli Stati Uniti, Canada e Messico la prossima estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mbappe - segna

Ethan Mbappé segna il suo primo gol da professionista: il Lilla sogna con il fratello minore di Kylian

Francia, in Ligue 1 il fratello di Mbappé ferma sul pari il Psg: Ethan segna e Kylian esulta. Marsiglia e altre due squadre a -1

Mbappé magico, segna pure Rabiot: che bella Francia. Openda pasticcia, flop Belgio con la Macedonia

Ethan Mbappe segna il primo gol da professionista: il fratello di Kylian stella del Lilla - Domenica scorsa il giovane attaccante del Lilla ha firmato il suo primo gol da professionista con una spettacolare volée al 98’ contro ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Mbappe Segna Zoppicando Mentre