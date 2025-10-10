Mbappé difende Yamal | Si parla troppo della sua vita privata lasciatelo in pace

Madrid, 10 ottobre 2025 – Tra una settimana riprenderà la Liga e il Real Madrid dovrà difendere la testa della classifica. Si ripartirà dalla gara contro il Getafe, poi sarà la volta della Champions League, con la Juventus di Tudor che scenderà in campo al Berbaneu per la terza giornata della più importante competizione europea. Tutto questo in preparazione della grande sfida che andrà in scena il 26 ottobre, quando tutta la Spagna si fermerà per assistere al Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Sarà anche la sfida tra i due nuovi numeri dieci delle due squadre, Lamine Yamal e Kylian Mbappé. La partita tra Real Madrid e Barcellona, quindi, sarà ancora più magica: dalle sfide tra Messi e Cristiano Ronaldo si passa a quella tra Yamal e Mbappé, con tutto il mondo che non vede l'ora di assistere a questo scontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

