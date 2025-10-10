Mazara morta Maria Cristina Gallo | denunciò un ritardo di 8 mesi per un esame istologico

Ildifforme.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 10:30 si svolgeranno i funerali della 56enne, celebrati dal vescovo Angelo Giurdanella. Il sindaco della città, Salvatore Quinci, ha voluto ricordare Maia Cristina Gallo come "una donna che ha avuto il coraggio di denunciare, trasformando il proprio dolore in una battaglia per la giustizia". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mazara morta maria cristina gallo denunci242 un ritardo di 8 mesi per un esame istologico

© Ildifforme.it - Mazara, morta Maria Cristina Gallo: denunciò un ritardo di 8 mesi per un esame istologico

In questa notizia si parla di: mazara - morta

Mazara, morta la donna che denunciò ritardi nell'esito degli esami istologici

Morta a Mazara la donna che denunciò i ritardi negli esami istologici. Il referto arrivò otto mesi dopo la biopsia

Maria Cristina Gallo morta a Mazara del Vallo, ricevette referti degli esami con mesi di ritardo: 10 indagati

mazara morta maria cristinaMorta la prof Maria Cristina Gallo, denunciò ritardi nelle consegne degli esami istologici: li attese per 8 mesi - La donna denunciò ritardi nella consegna degli esami istologici a Trapani ... Come scrive fanpage.it

mazara morta maria cristinaMazara, morta di cancro Maria Cristina Gallo. Aspettò per 8 mesi un referto salvavita. Indagati 10 medici - La professoressa 57enne denunciò i ritardi, di anche due anni, nella consegna dei referti istologici ai pazienti oncologici da parte dell'Asl di Trapani. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mazara Morta Maria Cristina