Mazara morta la donna che denunciò ritardi nell' esito degli esami istologici

È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, la professoressa di 56 anni che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici. La donna si sottopose nel 2023 a una biopsia per una grave malattia, ma il referto le fu consegnato dopo otto mesi. Dalla denuncia era scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui risultano indagati dieci medici. L'esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023, dopo che la donna subì un'isterectomia, e l'esito arrivò nell'agosto 2024. Il quadro clinico della docente 56enne era compromesso con metastasi diffuse. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
