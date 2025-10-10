Mazara morta la donna che denunciò ritardi nell' esito degli esami istologici

Tg24.sky.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È mortaMazara del Vallo Maria Cristina Gallo, la professoressa di 56 anni che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici. La donna si sottopose nel 2023 a una biopsia per una grave malattia, ma il referto le fu consegnato dopo otto mesi. Dalla denuncia era scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui risultano indagati dieci medici. L'esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023, dopo che la donna subì un'isterectomia, e l'esito arrivò nell'agosto 2024. Il quadro clinico della docente 56enne era compromesso con metastasi diffuse. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

mazara morta la donna che denunci242 ritardi nell esito degli esami istologici

© Tg24.sky.it - Mazara, morta la donna che denunciò ritardi nell'esito degli esami istologici

In questa notizia si parla di: mazara - morta

mazara morta donna denunci242Morta a Mazara donna che denunciò ritardi esami istologici - È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata s ... Lo riporta msn.com

mazara morta donna denunci242Morta a Mazara la donna che denunciò i ritardi negli esami istologici. Il referto arrivò otto mesi dopo la biopsia - Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui sono indagati dieci medici ... Riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Mazara Morta Donna Denunci242