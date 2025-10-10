Mazara del Vallo muore la prof che denunciò i ritardi nei referti istologici | La disumanità uccide più del cancro
È morta all’alba di oggi, venerdì 10 ottobre, a 56 anni, Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo che aveva avuto il coraggio di denunciare i ritardi nella consegna dei referti istologici dell’Asp di Trapani. La vicenda inizia nel dicembre del 2023, quando Gallo si sottopone a un intervento di isterectomia per un fibroma. Come previsto, il tessuto viene inviato al laboratorio di anatomia patologica di Castelvetrano. Da quel momento, però, si apre un vuoto: otto mesi di silenzi, rimpalli e attese prima che arrivi il risultato. Solo nell’agosto 2024, quando ormai il tumore è in fase metastatica, le viene consegnato il referto. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mazara - vallo
Denise Pipitone 21 anni fa spariva da Mazara del Vallo. I genitori: «La speranza è sempre viva»
Denise Pipitone scomparsa 21 anni fa a Mazara del Vallo, il toccante messaggio dei genitori
Arrestato latitante minorenne a Mazara del Vallo, era ricercato per reati sessuali e tentata estorsione
Denunciò di aver ricevuto dopo 8 mesi il risultato di una biopsia per una grave malattia: morta, a Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo. 56 anni, professoressa, dopo la sua denuncia era scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani per cui sono indagati di - facebook.com Vai su Facebook
MazaraDelVallo – ? - X Vai su X
Mazara del Vallo, muore la donna che denunciò ritardi negli esami istologici - È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che aveva denunciato i lunghi ritardi nella consegna degli esami istologici dopo una biopsia eseguita per una grave malattia. Riporta rainews.it
Maria Cristina Gallo, morta la prof che denunciò lo scandalo dei ritardi nei referti istologici - L'esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 ma l'esito arrivò nell'agosto 2024. Come scrive msn.com