Mazara del Vallo muore la prof che denunciò i ritardi nei referti istologici | La disumanità uccide più del cancro

È morta all’alba di oggi, venerdì 10 ottobre, a 56 anni,  Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo che aveva avuto il coraggio di denunciare i ritardi nella consegna dei referti istologici dell’Asp di Trapani. La vicenda inizia nel dicembre del 2023, quando Gallo si sottopone a un intervento di isterectomia per un fibroma. Come previsto, il tessuto viene inviato al laboratorio di anatomia patologica di Castelvetrano. Da quel momento, però, si apre un vuoto:  otto mesi di silenzi, rimpalli e attese  prima che arrivi il risultato. Solo nell’agosto 2024, quando ormai il tumore è in fase metastatica, le viene consegnato il referto. 🔗 Leggi su Open.online

