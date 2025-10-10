Mazara del Vallo muore a 56 anni la prof che denunciò i ritardi negli esami istologici

MAZARA DEL VALLO, 10 ottobre 2025. È morta Maria Cristina Gallo, 56 anni, professoressa di Mazara del Vallo, diventata simbolo di una battaglia per la tutela dei diritti dei pazienti. La donna aveva infatti denunciato pubblicamente i gravi ritardi nella consegna dei risultati degli esami istologici eseguiti dopo una biopsia, attendendo oltre otto mesi per ottenere il referto. Una denuncia che ha aperto un'inchiesta. A seguito della sua segnalazione, la Procura di Trapani ha avviato un'indagine tuttora in corso, nella quale risultano indagati dieci medici.

