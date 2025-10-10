Mazara del Vallo morta Maria Cristina Gallo la paziente oncologica da cui è partita l’indagine sulle migliaia di referti mai consegnati a Trapani

Nel 2023, la professoressa si era sottoposta a un’isterectomia, ma l’esito dell’esame istologico non le viene comunicato se non otto mesi dopo: nel frattempo, il tumore si è diffuso e le metastasi hanno compromesso il quadro clinico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

