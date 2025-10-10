Mazara del Vallo morta Maria Cristina Gallo la paziente oncologica da cui è partita l’indagine sulle migliaia di referti mai consegnati a Trapani

Nel 2023, la professoressa si era sottoposta a un’isterectomia, ma l’esito dell’esame istologico non le viene comunicato se non otto mesi dopo: nel frattempo, il tumore si è diffuso e le metastasi hanno compromesso il quadro clinico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mazara del Vallo, morta Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica da cui è partita l’indagine sulle migliaia di referti mai consegnati a Trapani

Denise Pipitone 21 anni fa spariva da Mazara del Vallo. I genitori: «La speranza è sempre viva»

Denise Pipitone scomparsa 21 anni fa a Mazara del Vallo, il toccante messaggio dei genitori

Arrestato latitante minorenne a Mazara del Vallo, era ricercato per reati sessuali e tentata estorsione

Un furgone in fiamme sulla Palermo- Mazara del Vallo nella zona di Carini. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia stradale. Si sono formate lunghe code e il traffico in direzione dell’aeroporto è bloccato. - X Vai su X

Mazara del Vallo: 56 ára gömul kona sem tilkynnti um tafir á vefjasýnum er látin. - Mazara del Vallo, è morta la donna di 56 anni che aveva denunciato ritardi negli esami istologici: il referto arrivò solamente 8 mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare ... Lo riporta notizie.it