Mazara del Vallo morta la professoressa che denunciò lo scandalo dei referti | otto mesi di attesa fatali
Mazara del Vallo piange Maria Cristina Gallo, la professoressa cinquantaseienne che ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente uno dei più gravi scandali sanitari emersi in Sicilia negli ultimi anni. Otto mesi. Questo il tempo che il sistema sanitario dell’Asp di Trapani ha impiegato per consegnare il referto di un esame istologico richiesto nel dicembre 2023, dopo un’isterectomia. Otto mesi durante i quali un tumore silenzioso ha avanzato inesorabile, trasformandosi in una condanna a morte con metastasi diffuse al quarto stadio. Maria Cristina Gallo La vicenda rappresenta un caso emblematico di malasanità che solleva interrogativi inquietanti sulla tenuta del servizio sanitario pubblico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
