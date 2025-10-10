Mazara del Vallo morta la professoressa che denunciò lo scandalo dei referti | otto mesi di attesa fatali

Ilfogliettone.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mazara del Vallo piange Maria Cristina Gallo, la professoressa cinquantaseienne che ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente uno dei più gravi scandali sanitari emersi in Sicilia negli ultimi anni. Otto mesi. Questo il tempo che il sistema sanitario dell’Asp di Trapani ha impiegato per consegnare il referto di un esame istologico richiesto nel dicembre 2023, dopo un’isterectomia. Otto mesi durante i quali un tumore silenzioso ha avanzato inesorabile, trasformandosi in una condanna a morte con metastasi diffuse al quarto stadio. Maria Cristina Gallo La vicenda rappresenta un caso emblematico di malasanità che solleva interrogativi inquietanti sulla tenuta del servizio sanitario pubblico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

mazara del vallo morta la professoressa che denunci242 lo scandalo dei referti otto mesi di attesa fatali

© Ilfogliettone.it - Mazara del Vallo, morta la professoressa che denunciò lo scandalo dei referti: otto mesi di attesa fatali

In questa notizia si parla di: mazara - vallo

Denise Pipitone 21 anni fa spariva da Mazara del Vallo. I genitori: «La speranza è sempre viva»

Denise Pipitone scomparsa 21 anni fa a Mazara del Vallo, il toccante messaggio dei genitori

Arrestato latitante minorenne a Mazara del Vallo, era ricercato per reati sessuali e tentata estorsione

mazara vallo morta professoressaMaria Cristina Gallo, morta la professoressa di 57 anni che denunciò i ritardi degli esami istologici - È morta di cancro a Mazara del Vallo, nel Trapanese, la professoressa di 57 anni Maria Cristina Gallo che, nei mesi scorsi, denunciò i ritardi anche di ... msn.com scrive

mazara vallo morta professoressaMazara del Vallo, morta di tumore la donna che denunciò i ritardi dell’ospedale: l’esito della biopsia dopo 8 mesi - È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, la professoressa che aveva denunciato i gravi ritardi nella consegna del referto istologico dopo una biopsia per sospetta neoplasia. Da corrieretneo.it

Cerca Video su questo argomento: Mazara Vallo Morta Professoressa