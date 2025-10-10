Maxi sequestro di droga a Santa Lucia di Serino Erre | Non si tratta di spaccio ma di traffico organizzato

SANTA LUCIA DI SERINO (Avellino) — Una valigia di juta, un controllo di routine e poi la scoperta: circa 300 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e metanfetamina, nascosti in una casa nel cuore dell’Irpinia. La Guardia di Finanza di Avellino ha arrestato in flagranza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it