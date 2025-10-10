Maxi sequestro di droga a Santa Lucia di Serino Erre | Non si tratta di spaccio ma di traffico organizzato
SANTA LUCIA DI SERINO (Avellino) — Una valigia di juta, un controllo di routine e poi la scoperta: circa 300 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e metanfetamina, nascosti in una casa nel cuore dell’Irpinia. La Guardia di Finanza di Avellino ha arrestato in flagranza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: sequestro - droga
Maxi sequestro di droga dopo l'abbandono del cane al parco: denunciata una coppia
Un altro sequestro di droga: eroina e cocaina nella fioriera
A Brembate Sopra maxi-sequestro di droga, denaro e farmaci. Arrestato 30enne
Il più grande sequestro di droga mai avvenuto in Irpinia: 300 kg tra hashish, cocaina e metanfetamina LEGGI DI PIU': https://www.irpinianews.it/beccato-con-300-kg-hashish-cocaina-e-metanfetamina-arrestato-flagranza/ - facebook.com Vai su Facebook
Maxi sequestro di droga a #Roma: 66 kg di cocaina, 1 kg di cocaina rosa, hashish e marijuana. Sequestrate anche armi clandestine e 54mila euro in contanti. #Carabinieri arrestano un 35enne ? https://carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-s - X Vai su X
Maxi sequestro a Santa Lucia di Serino : 300 chili tra coca, hashish e metanfetamine nascosti nella valigia - Uno dei sequestri di droga più importanti avvenuti in Irpinia: ben tre quintali di sostanza stupefacente scovati a Santa Lucia di Serino. ilmattino.it scrive
Lecca-lecca con metanfetamine e svapo allucinogeni: droga anche ai bambini, cosa c'è dietro la maxi retata anti spaccio - Oltre 70 arresti in tutta Italia: l'operazione partita da Cagliari segna un duro colpo al narcotraffico internazionale ... Secondo today.it