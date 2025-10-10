Maxi sequestro di droga a Cologno Monzese | arrestati due fratelli peruviani
Cologno Monzese (Milano), 10 ottobre 2025 – Due cittadini peruviani di 26 e 32 anni sono stati arrestati ieri sera dagli agenti della Polizia di Stato di Milano, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti. I due sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga e di un’arma da fuoco. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, è stata condotta dagli agenti in borghese del gruppo “antispaccio” della Sesta sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano. Le indagini sono partite da via Rosolino Pilo, nel capoluogo lombardo, dove i poliziotti hanno notato una coppia di sudamericani a bordo di una Jeep Renegade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sequestro - droga
Maxi sequestro di droga dopo l'abbandono del cane al parco: denunciata una coppia
Un altro sequestro di droga: eroina e cocaina nella fioriera
A Brembate Sopra maxi-sequestro di droga, denaro e farmaci. Arrestato 30enne
Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza a Santa Lucia di Serino (AV). I militari, durante un controllo, hanno sorpreso un uomo mentre trasportava a bordo della sua auto una valigia con all’interno dello stupefacente. Le perquisizioni poi estese all’abit - X Vai su X
Irpinianews.it. . La Finanza dopo il maxi sequestro record di droga - facebook.com Vai su Facebook
Maxi sequestro di droga a Cologno Monzese: arrestati due fratelli peruviani - I due sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga e di un’arma da fuoco. ilgiorno.it scrive
Maxi sequestro di droga, il colonello Erre: “Non si tratta di spaccio, ma di traffico organizzato” - Uno dei sequestri di droga più importanti avvenuti in Irpinia: ben tre quintali di sostanza stupefacente scovati a Santa Lucia di Serino. Da corriereirpinia.it