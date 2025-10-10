Maxi operazione anti droga della polizia locale

Genovatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vasta operazione anti droga della polizia locale di Genova in corso dalle prime ore dell'alba di oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Sono impiegati oltre 80 agenti e l’unità cinofila in diverse aree della città per l’esecuzione di numerose misure cautelari. L’azione si inserisce nell’ambito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anti - droga

Controlli anti-alcol e droga alla guida: bloccate diverse auto

Napoli, blitz anti-droga: 3 arresti e 2 kg di hashish sequestrati

Blitz anti-occupazioni abusive, arresti per droga: i controlli del commissariato a Jesolo

maxi operazione anti drogaMaxi operazione antidroga della polizia locale: oltre 80 agenti impegnati dall'alba - La situazione rispetto a stupefacenti e spaccio, soprattutto in determinati quartieri, è stata definita dalla sindaca Silvia Salis "oltre l’emergenza" durante il suo sopralluogo nel centro storico cit ... primocanale.it scrive

maxi operazione anti drogaIl video del maxi blitz antidroga, 59 arresti e sequestro di lanciagranate e mitragliatrici - Maxi operazione antidroga dei Carabinieri: 71 provvedimenti, armi da guerra e sequestri in Sardegna e altre province italiane. Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Operazione Anti Droga