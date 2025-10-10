Maxi blitz antidroga dei carabinieri | sequestro di cocaina hashish e crack

Casertanews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi blitz antidroga dei carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), dell’Asl e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Caserta, hanno passato al setaccio abitazioni e attività commerciali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blitz - antidroga

Blitz antidroga a Signa: arrestato un cinquantenne

Blitz antidroga dei carabinieri: perquisizioni domiciliari e dosi di cocaina sotto sequestro

Gravina di Catania, blitz antidroga: Arrestato 20enne con mezzo chilo di cocaina nascosto nel sottotetto

maxi blitz antidroga carabinieriIl video del maxi blitz antidroga, 59 arresti e sequestro di lanciagranate e mitragliatrici - Maxi operazione antidroga dei Carabinieri: 71 provvedimenti, armi da guerra e sequestri in Sardegna e altre province italiane. Si legge su virgilio.it

maxi blitz antidroga carabinieriMaxi blitz dei Carabinieri contro il narcotraffico: arresti anche in Sardegna - L’operazione “Termine”, coordinata dalla Dda di Cagliari, coinvolge oltre 400 militari e interessa nove province in tutta Italia ... Segnala cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Blitz Antidroga Carabinieri