Maxi blitz anti-crimine a Ostia | scovati fortini dei pusher

Ostia, 10 ottobre 2025 – È in corso a Ostia un massiccio servizio straordinario di controllo per affermare legalità e sicurezza, condotto dai Carabinieri, con il supporto di un elicottero, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (API). L’operazione è coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento “Criminalità diffusa e grave” – e si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Già dalle prime fasi dell’intervento, i carabinieri di Ostia hanno sequestrato numerose dosi di cocaina, crack e hashish, rinvenute nei nascondigli durante le perquisizioni domiciliari e i blitz nei cosiddetti “fortini” dei pusher, in particolare nei lotti di piazza Gasparri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it