Maxi attacco hacker contro una piattaforma sanitaria | rubati i dati delle cartelle cliniche

Non si conosce il numero preciso ma possono essere stati centinaia, se non migliaia, i pazienti a cui sono stati sottratti indebitamente i dati sensibili per colpa di un massiccio attacco hacker contro una piattaforma sanitaria molto utilizzata chiamata "Paziente consapevole" che viene gestita dall'azienda Murex software usata per le prescrizioni con il Servizio sanitario nazionale e svariati esami medici. Le finte mail. L'allarme per medici è cittadini è scattato dopo la "pioggia" di false mail inviate da una società di recupero crediti di Monza che non esiste e chiamata CrediLex srl la quale richiede di regolarizzare la propria posizione debitoria entro cinque giorni dalla ricezione del messaggio sulla propria casella di posta elettronica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maxi attacco hacker contro una piattaforma sanitaria: rubati i dati delle cartelle cliniche

