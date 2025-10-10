Maxi attacco hacker alla piattaforma dei medici di base rubate centinaia di dati sensibili | le mail trappola e le richieste di pagamento

È in corso una intensa campagna di phishing ai danni di centinaia di residenti in Lombardia. Tramite un capillare mail-bombing che ha colpito i clienti della piattaforma privata “ Paziente consapevole ”, che mette in contatto le persone con i medici, una sedicente società di recupero crediti sarebbe riuscita a rubare una notevole quantità di dati sanitari dal sito. Nella mail, la società di Monza – la CreditLex srl, in realtà gestita da gruppi hacker dell’Est Europa – chiede ai pazienti di saldare presunte posizioni fiscali rimaste ancora in sospeso «entro 5 giorni». Uno dei messaggi inviati dalla sedicente società di recupero crediti I dati sensibili veri e l’Iban spagnolo. 🔗 Leggi su Open.online

