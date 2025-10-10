Maxi attacco hacker alla piattaforma dei medici di base rubate centinaia di dati sensibili | le mail trappola e le richieste di pagamento

È in corso una intensa campagna di phishing ai danni di centinaia di residenti in Lombardia. Tramite un capillare mail-bombing che ha colpito i clienti della piattaforma privata “ Paziente consapevole ”, che mette in contatto le persone con i medici, una sedicente società di recupero crediti sarebbe riuscita a rubare una notevole quantità di dati sanitari dal sito. Nella mail, la società di Monza – la CreditLex srl, in realtà gestita da gruppi hacker dell’Est Europa – chiede ai pazienti di saldare presunte posizioni fiscali rimaste ancora in sospeso «entro 5 giorni». Uno dei messaggi inviati dalla sedicente società di recupero crediti I dati sensibili veri e l’Iban spagnolo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: hacker - piattaforma

Vasto attacco hacker tramite la piattaforma SharePoint. Microsoft: “Sono stati i cinesi”

Baseball Usa, gli hacker violano la piattaforma di vendita dei biglietti

Milano, attacco hacker alla piattaforma dei medici: "Rubati i dati delle ricette ai pazienti"

Un attacco hacker ha colpito una piattaforma privata - chiamata 'Paziente Consapevole' - che a Milano mette in contatto pazienti e medici: una serie di mail sono state inviate a centinaia di cittadini per chiedere il pagamento di presunti arretrati per prestazion - X Vai su X

Baseball Usa, gli hacker violano la piattaforma di vendita dei biglietti Nel 2022 la piattaforma ha gestito 32,5 milioni di biglietti: password rubate o clonate e ticket rivenduti su altre piattaforme digitali. (Athletic) https://www.ilnapolista.it/2025/09/baseball-usa-gli- - facebook.com Vai su Facebook

Maxi attacco hacker contro una piattaforma sanitaria: rubati i dati delle cartelle cliniche - È stato hackerato il portale "Paziente consapevole", le informazioni sensibili sono finte nelle mani di cybercriminali dell'Est Europa: cosa è successo e perché cestinare subito le finte mail di recup ... Si legge su msn.com

Milano, maxi cyber attacco su piattaforma sanitaria usata dai medici di base per le prescrizioni ai pazienti: rubati migliaia di dati sensibili - A nome di una sedicente società di Monza (CreditLex srl) viene richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie arretrate. msn.com scrive