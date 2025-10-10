Maxi attacco hacker alla piattaforma dei medici di base con la richiesta di pagamenti arretrati | No furti di dati

Monzatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco infomatico ai danni di un portale che i medici di base lombardi utilizzano per le prescrizioni ai pazienti. E l'allarme per il rischio che dati sensibili siano stati rubati. Ma ad assicurare che non ci sia stata violazione o compromissione sui sistemi centrali delle aziende sanitarie. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hacker - piattaforma

Vasto attacco hacker tramite la piattaforma SharePoint. Microsoft: “Sono stati i cinesi”

Baseball Usa, gli hacker violano la piattaforma di vendita dei biglietti

Milano, attacco hacker alla piattaforma dei medici: "Rubati i dati delle ricette ai pazienti"

maxi attacco hacker piattaformaMaxi attacco hacker contro una piattaforma sanitaria: rubati i dati delle cartelle cliniche - È stato hackerato il portale "Paziente consapevole", le informazioni sensibili sono finte nelle mani di cybercriminali dell'Est Europa: cosa è successo e perché cestinare subito le finte mail di recup ... Come scrive msn.com

maxi attacco hacker piattaformaMilano, maxi cyber attacco su piattaforma sanitaria usata dai medici di base per le prescrizioni ai pazienti: rubati migliaia di dati sensibili - A nome di una sedicente società di Monza (CreditLex srl) viene richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie arretrate. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maxi Attacco Hacker Piattaforma