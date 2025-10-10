Mauro Vegni | Israel diserta il Giro di Lombardia perché sono preoccupati da cosa accade in Italia
Mauro Vegni alla viglia del Lombardia 2025, il suo ultimo da Direttore e organizzatore, ha parlato a Fanpage.it dell'assenza della Israel, dopo i gravi problemi che ha causato la presenza Team alla Vuelta e al ciclismo in generale: "La soluzione non è certo questa, anche se è stata una scelta di buon senso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
