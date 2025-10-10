Maurizio Vandelli apre la nuova stagione del Teatro Rina e Gilberto Govi

Sabato 11 ottobre il Principe Maurizio Vandelli apre ufficialmente la stagione 25-26 del Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova.Artista che ha fatto la storia della musica italiana, fondatore e frontman degli Equipe ’84, si è appassionato alla musica da giovanissimo, quando trascorreva le estati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it