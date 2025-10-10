Maurizio Battista al teatro Traiano di Civitavecchia | le info sui biglietti
Civitavecchia, 10 ottobre 2025 – Ritorna, il, 25 novembre, al teatro Traiano di Civitavecchia, Maurizio Battista, nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Civitavecchia e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci. Torna l’imperdibile comicità di Battista tra aneddoti, ospiti e tante battute per passare una serata all’insegna della comicità. Maurizio Battista esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante, con la sua tipica autoironia Comico, conduttore televisivo, cabarettista e attore, regista: Maurizio Battista è questo e molto altro! La sua comicità si incentra sulla parodia di aspetti e comportamenti comuni nella quotidianità oltre che per la capacità di scovare fatti di cronaca bizzarri e divertenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: maurizio - battista
Teatro Olimpico 2025/26: in cartellone Maurizio Battista, Chiara Francini, Lillo e Greg
Ospiti del 5 ottobre: Maurizio Battista da domenica in a ruota libera
Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Maurizio Battista e gli altri ospiti della puntata
Amici siciliani, siamo pronti a farvi vivere due serate indimenticabili! La grande musica di Music Live Tour e la travolgente comicità di Maurizio Battista arrivano da voi! 10 ottobre – Palermo, Teatro Golden 11 ottobre – Catania, Teatro Metropolitan. Pr - facebook.com Vai su Facebook
Maurizio Battista al teatro Traiano di Civitavecchia: le info sui biglietti - Battista porta uno spettacolo tra aneddoti, satira e riflessioni sulla vita di tutti i giorni. Da ilfaroonline.it
Maurizio Battista, chi è?/ La carriera, il successo e la bordata ai comici più famosi: “Ne salvo due o tre” - Tutto su Maurizio Battista tra carriera, aneddoti e le frecciatine ai colleghi comici più famosi: "Ne salvo soltanto due o tre perché... Scrive ilsussidiario.net